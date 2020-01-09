الأعشاب والأشواك تغطي مقبرة الجيانية وبلدية صامطة تتدخل

المواطن - علي شيبان - جازان

شكا أهالي قرية الجيانية التابعة لمحافظة صامطة بجازان من كثرة الحشائش والأعشاب المتراكمة داخل مقبرة القرية مما أدى إلى تغطية مساحات شاسعة منها، وهو ما دفع بلدية صامطة للتدخل وتنظيفها ورفع المخلفات.

وقال يحيى حمدي في تصريحات إلى “المواطن” إنه مع هطول الأمطار الغزيرة في الشهور الماضية زاد الغطاء النباتي في المقبرة وذلك بمساحات شاسعة ليصبح من الصعب الدخول إلى المقبرة في حالة وجود وفاة حيث انتشرت الحشائش والأشواك في المدخل، وفي عدة أماكن، لتصبح مأوى لتكاثر الحيوانات الضالة والزواحف الخطيرة.

من جهته، أكد خالد حمدي أن الأهالي رفعوا بلاغات لبلدية محافظة صامطة والتي بدورها تجاوبت سريعًا لتنفذ أعمال النظافة بالمقبرة الاثنين الماضي، وخاصةً في القسم الداخلي ليتم إزالة الحشائش الكثيفة والشوك والأعشاب المتراكمة لما لها من أضرار صحية وبيئية، بهدف الحفاظ على نظافة المقبرة.

أما ناصر حمدي فتقدم بالشكر الجزيل إلى بلدية محافظة صامطة وعلى رأسها المهندس هادي دغريري على هذا التجاوب السريع ورفع المخلفات وتنظيف المقبرة والحفاظ على القبور وحرمتها، مثمناً الجهود المبذولة من قبل بلدية محافظة صامطة بالحد الجنوبي في التجاوب.

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