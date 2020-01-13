الأمطار والثلوج تقتل 14 في باكستان

المواطن - واس

لقي 14 شخصاً على الأقل مصرعهم وأصيب العشرات في حوادث سببتها الأمطار الغزيرة التي تشهدها باكستان مع تساقط الثلوج بكثافة في بعض المناطق.

وأوضح مسؤولون باكستانيون في مجال الإغاثة اليوم أن معظم الضحايا سقطوا جراء حوادث انهيار أسقف المنازل والانهيارات الأرضية والتعرض للماس الكهربائي في مناطق مختلفة من باكستان.

وأضافوا ان إقليم بلوشستان الجنوبي الغربي يعد الأكثر تضرراً من الأمطار الغزيرة التي تسببت في حدوث سيول وفيضانات، حيث تم إعلان حالة الطوارئ في عدد من مناطق إقليم بلوشستان خصوصاً التي انقطعت عن شبكة الطرق بسبب السيول.

وأشاروا إلى أن فرق الإغاثة التابعة للهيئة الوطنية لإدارة الكوارث شرعت في أعمال الإغاثة في المناطق المتضررة من السيول بإقليم بلوشستان، مبينين أن الرياح الثلجية المصاحبة لتساقط الثلوج في المناطق الشمالية من باكستان أجبرت السكان المحليين على التزام منازلهم.

من جانبها ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الأمطار الغزيرة أدت كذلك إلى انقطاع التيار الكهربائي، وخدمة الانترنت في عدد المناطق، مع تأثر برنامج الرحلات الجوية وحركة السير في البلاد.

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