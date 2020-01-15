الأمن يطوق المركزي اللبناني بعد تصريحات الحريري

المواطن - متابعة

أفادت مصادر محلية بحدوث انتشار أمني كثيف في محيط المصرف المركزي اللبناني في بيروت بعد ساعات من حديث رئيس وزراء لبنان المستقيل سعد الحريري الذي تحدث فيه عن مؤامرة لتخريب بيروت كمركز مالي والضغط على المصرف اللبناني المركزي.

وكان الحريري قال: إن النظام المصرفي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يتعرضان لحملة اقتلاع معروفة الأهداف، ضمن هجمة تستهدف بيروت ودورها كعاصمة ومركز اقتصادي معني بأرزاق جميع اللبنانيين.

وتشهد البنوك اللبنانية تدافع المواطنين لسحب أموالهم بعد حالة عدم الاستقرار الأمني التي شهدتها البلاد على خلفية المظاهرات التي قادت إلى استقالة حكومة فيما لا تزال مشاورات تشكيل حكومة جديدة تراوح مكانها.

ولفت الحريري إلى أنه ”إذا كان المطلوب تكسير أسواق وأحياء بيروت على صورة ما جرى في الحمرا وعلى صورة ما جرى في السابق في وسط بيروت، فإنني من موقعي السياسي والحكومي والنيابي، لن أقبل أن أكون شاهد زور على مهمات مشبوهة يمكن أن تأخذ كل البلد إلى الخراب، فنحن في حكومة تصريف الأعمال، ولن أكون تحت أي ظرف على رأس حكومة لتغطية أعمال مرفوضة ومدانة بكل مقاييس الأخلاق والسياسة، ويستدعي تحرك القضاء لملاحقة العابثين بسلامة العاصمة، بمثل ما يستدعي تحمل الجيش مسؤولياتهم في ردع المتطاولين على القانون والمتلاعبين بالسلم الأهلي”.

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