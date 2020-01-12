الأمن يُبعد متظاهرين حاولوا اقتحام مقر محافظة كربلاء

المواطن - متابعة

فرقت قوات الأمن العراقية متظاهرين حاولوا اقتحام مقر محافظة كربلاء مساء اليوم الأحد.

كما أضرم مجهولون النار في مقر منظمة بدر بمحافظة كربلاء.

وأفادت مصادر إعلامية، اليوم الأحد، أن متظاهرين اثنين قتلا وأصيب نحو 10 آخرين، عندما فتحت القوات الأمنية الرصاص الليلة الماضية لتفريق متظاهرين حاولوا اقتحام مبنى محافظة كربلاء الذي يبعد 118 كم جنوبي بغداد.

وقال شهود في تصريحات إلى وكالة الأنباء الألمانية: “إن متظاهرين حاولوا اقتحام مبنى محافظة كربلاء، وقامت القوات الأمنية بتفريقهم بإطلاق الرصاص؛ لمنع وصولهم إلى المبنى؛ مما تسبب بمقتل متظاهرين اثنين وجرح نحو عشرة آخرين وسط مدينة كربلاء.

وتسعى القوات الأمنية إلى حصر المتظاهرين في ساحة التربية مركز الاعتصام، وعدم توسيع دائرة التظاهر منذ انطلاقها قبل أكثر من 100 يوم.

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