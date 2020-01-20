الأميرة خلود بنت خالد : المرأة السعودية تستطيع أن تتصدر المراكز العالمية

المواطن - فواز الاسلمي - حفرالباطن

رعت صاحبة السمو الملكي الأميرة خلود بنت خالد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، مساء أمس، ملتقى “اقرأ” لتكريم حافظات كتاب الله عز وجل، والذي أقامته لجنة سيدات الأعمال بغرفة حفر الباطن وبحضور رئيسة اللجنة الأستاذة ردينة الشمري، وعدد من منسوبات تحفيظ القرآن الكريم وسيدات المجتمع على مسرح الغرفة التجارية.

بدأ الحفل بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، تلى ذلك كلمة لرئيسة اللجنة ومن ثم كلمة لراعي الحفل .

وألقت الأميرة خلود كلمة أوضحت فيها مدى سعادتها بهذه الخطوة الرائعة وأنها فخورة جداً بهذا الإنجاز الرائع وبأن السعودية تعيش عصرها الذهبي في رؤية “2030” حيث إن الجميع ينعم بدعم الدولة والقائمين على رؤية “2030” و توفرت كل الإمكانيات وتم تسهيل جميع الإجراءات.

كما أكدت سموها أن المرأة السعودية قادرة أن تتصدر المراكز الأولى والعالمية وتمنت لهن التوفيق والسداد في مسيرتهن العملية، وخصت سموها بالشكر الغرفة التجارية بحفر الباطن على دعمها واستثمارها للكوادر البشرية وتطويرها والتركيز على حافظي وحافظات كتاب الله ودعمهم وتلبية متطلباتهم، وفي المقدمة الأستاذة أريج الدهام لحرصها على هذه الفئة الغالية علينا ولعطائها اللا محدود.

تابعنا على تواصل معنا على