الأمير هاري وزوجته يتنحيان عن مهامهما بالعائلة الملكية

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أعلن الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل دوقة ساسيكس، عن مهامهما في العائلة الملكية البريطانية، حسبما أفادت فضائية “العربية”، في خبر عاجل لها.

وكان الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان ماركل، أعربا عن شكرهما لكندا بعد كرم الضيافة التي تلقوها على مدار 6 أسابيع خلال زيارتهما الأخيرة، حيث وجها الشكر إلى المفوضة السامية جانيس شاريت وموظفيها، وكان أحد أول ارتباطات الثنائي الرسمية على الأراضي البريطانية زيارة كندا هاوس في ميدان “ترافالجر”.

وقضى الاثنان عيد الميلاد في كندا مع ابنهما الصغير آرشى ووالدة ميجان. وشوهد الزوجان يركضان ويتمشيان أثناء إقامتهما في كندا.

وزار الأمير البريطاني وزوجته ميجان ماركل مقر المفوضية العليا الكندية في لندن، كما استعرض الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان، دوقة ساسيكس، الأعمال الفنية للفنانة الكندية سكويناتي، في معرض كندا خلال زيارتهم إلى كندا هاوس.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن هذا العيد هو الأول من نوعه الذي يقضيه الثنائي مع والدة ميجان بالولايات المتحدة بعيدًا عن الملكة إليزابيث الثانية وبقية أفراد العائلة المالكة.

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