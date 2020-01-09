الأمير هاري وميغان ماركل يتنازلان عن مهامهما بالعائلة الملكية

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أكد الأمير هاري وزوجته الممثلة الأميركية السابقة ميغان ماركل، أنهما يعتزمان التنازل عن دورهما كـ”عضوين رفيعي المستوى” في العائلة المالكة.

وقال الأمير هاري وزوجته في بيان، إنهما “سيعملان ليصبحا مستقلين مادياً”.

وورد في بيان لكل من الأمير هاري وميغان ماركل أنهما سيوزعان وقتهما بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وسيستمران بالقيام بواجباتهما تجاه الملكة ومسؤوليات الرعاية التي اضطلعا بها.

وأضافا بحسب بيان الأمير هاري وزوجته أن “هذا التوازن الجغرافي سيمكننا من تربية ابننا على التقاليد الملكية التي ولد وسطها، وفي الوقت ذاته سيمنح العائلة فرصة للتركيز على المرحلة القادمة من حياتنا، وخصوصاً إطلاق المؤسسة الخيرية الخاصة بنا”.

وقالا في بيانهما الذي نشراه على صفحتهما على موقع إنستغرام إنهما اتخذا القرار بعد شهور من التفكير.

وكانت ميغان قد قالت في وثائقي أعدته قناة “آي تي في” إنها تواجه صعوبات في خلق توازن بين واجباتها كأم وكعضو في العائلة الملكية.

ورداً على تقارير تحدثت عن خلافات بين الأمير هاري وشقيقه الأمير ويليام، قال هاري إنهما يسلكان طريقين مختلفين.

ويحظى الأمير هاري وميغان بلقب دوق ودوقة ساسيكس، وشكلت علاقتهما العاطفية محور اهتمام وسائل الإعلام البريطانية والعالمية، بسبب نمط حياتهما المختلف تماماً عن بعضهما البعض، والانقسامات التي أثارتها علاقتهما في العائلة المالكة.

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