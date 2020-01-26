الأمير هاري يكشف عن وظيفة أحلامه

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

هناك تغييرات جذرية في حياة الأمير هاري وميغان ماركل، اللذين أعلنا مؤخرًا عن قرارهما بالانسحاب من العائلة الملكية البريطانية، وإسقاط ألقاب صاحب السمو الملكي ليصبحا مستقلين تمامًا، إذًا ماذا الآن؟

من الممكن أن تعود ميغان إلى التمثيل، والأمير هاري أيضًا بإمكانه العمل بالوظيفة التي أرادها، خاصةً أنه لطالما أراد حياة طبيعية، وبعد قرار التنحي ربما تكون أمامه الفرصة لتحقيق حلمه.

قالت ريبيكا إنجلش، خبيرة شؤون العائلة المالكة لـ صحيفة ديلي ميل البريطانية، إنه في حين ألقت العديد من التقارير اللوم على ميغان كونها سببًا رئيسيًا لانفصال العائلة المالكة بهذا الشكل، إلا أن الأمير هاري سبق وأن تحدث صراحةً عن رغبته في الابتعاد عن الحياة الملكية، حتى قبل أن يتزوج بـ ميغان.

تحدث الأمير هاري سابقًا عن رغبته في الانتقال إلى إفريقيا وأن يصبح مرشدًا سياحيًا، متابعًا: أكبر أمنياتي هي الخروج والعيش في إفريقيا، ما عليك سوى النزول إلى الأدغال وتكون على سجيتك.

من جهة أخرى، وعلى الرغم من تحفظه الواضح على مر السنين حول حياته في دائرة الضوء، فإن دوق ساسكس السابق شدد على أن خيار التنحي لم يكن بأي حال من الأحوال خيارًا سهلًا.

وغادر هاري المملكة المتحدة إلى كندا للم شمله مع ميغان وأرتشي البالغ من العمر ثمانية أشهر.

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