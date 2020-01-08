الأهداف المئوية في دوري محمد بن سلمان هذا الموسم

المواطن - مروة نبيل

شهد كلاسيكو الهلال والأهلي تسجيل الهدف رقم 300 في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي.

دوري محمد بن سلمان

ونجح الفرنسي بافيتيمبي غوميز في هز شباك الأهلي بالأمس ليكون صاحب الهدف رقم 300 هذا الموسم، ويقود فريقه لحسم الكلاسيكو المؤجل من الجولة الـ11 من دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بنتيجة 3/1.

وكان نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عبدالعزيز البيشي قد نجح في تسجيل الهدف رقم 100 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، عندما هز شباك الفيصلي.

وتمكن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرازيلي جوليانو من تسجيل الهدف رقم 200 في الدوري هذا الموسم، عندما هز شباك الفيصلي أيضًا، في المباراة التي انتهت بفوز فريقه بهدفين دون رد.

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