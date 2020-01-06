الأهلي الأقرب للفوز.. والهلال يُعاني من ضغط المباريات

المواطن - مروة نبيل

أكد الناقدان الرياضيان غرم العمري وماجد الفهمي أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأقرب لتحقيق الفوز على الهلال، رغم تفوق الزعيم خلال الفترة الأخيرة.

ويلعب الهلال ضد الأهلي على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، مساء يوم الثلاثاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي الأقرب:

وقال غرم العمري: “الهلال متفوق بالأرقام على الأهلي والنتائج التاريخية لا تحكم مواجهات الكلاسيكو التي لا يمكن التنبؤ بنتيجتها.. الأهلي أقرب للفوز رغم أن الهلال أفضل خلال الفترة الماضية”.

وتابع خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”، قائلًا: “فائدة أندريه كاريلو مع الهلال أفضل بكثير من دجانيني مع الأهلي الذي يعاب؛ لأنه يغيب في المباريات الكبيرة”.

وفي السياق ذاته، قال ماجد الفهمي: “الهلال متفوق على جميع الأندية بالأرقام.. ولكن جروس مع الأهلي متفوق على الهلال الذي سيعاني من الضغط والإصابات طوال الموسم بسبب مشاركاته الآسيوية والعالمية”.

وأضاف خلال تصريحاته التلفزيونية، قائلًا: “النادي الأهلي يتفوق على الهلال بمركز حراسة المرمى.. وهناك لاعبون كثير يمكن الاعتماد عليهم في الأهلي والهلال”.

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