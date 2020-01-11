الأهلي المصري ينجو من الهزيمة أمام بلاتينيوم

المواطن - محمد سمعه

نجا الأهلي المصري من الهزيمة، اليوم السبت، ضد نادي بلاتينيوم الزيمبابوي بعد التعادل بهدف لكل فريق، ضمن لقاءات الجولة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبدأ الشوط الأول حيث قدم الأهلي المصري أسوأ أداء له في الموسم الجاري، ولم يظهر الفريق المصري أنيابه الهجومية خلال الشوط الأول، حيث كانت الأفضلية لفريق بلاتينيوم طوال الـ45 الدقيقة الأولى.

ونجح نادي بلاتينيوم في إحراز الهدف الأول في شباك الأهلي المصري عبر اللاعب ستانلي نغالا في الدقيقة العشرين مستغلًّا خطأ في التمركز الدفاعي للاعبي الأهلي المصري.

وحاول فريق الأهلي المصري خلال الشوط الأول البحث عن تسجيل هدف التعادل، ولكن عدم تركيز مروان محسن والنيجيري جونيور أجايي إضافة إلى عدم وجود خطورة من اللاعب الأنجولي جيرالدو دا كوستا ساهم في خروج الشوط الأول بتأخر الأهلي بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني دفع رينيه فايلر مدرب الأهلي المصري باللاعب محمود كهربا بديلًا لمحمد مجدي قفشة، حيث أحدث هذا التغيير نقلة نوعية في أداء الأهلي المصري الذي بحث عن إدراك هدف التعادل.

وبالفعل نجح المهاجم مروان محسن في تسجيل هدف التعادل لـ الأهلي المصري عند حلول الدقيقة الحادية والخمسين لتُصبح النتيجة هدف لكل فريق.

واستمر أداء الأهلي المصري القوي خلال أول ربع ساعة من الشوط الثاني ثم تراجع الأداء بشكل ملحوظ؛ مما أعطى الفرصة لفريق بلاتينيوم للبحث عن تسجيل الهدف الثاني.

وفي ظل وجود خطورة من فريق بلاتينيوم، أنقذ الحارس محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي المصري فريقه من عدة فرص خطيرة جعلت المباراة تنتهي عند التعادل بهدف لكل فريق.

وتصدر الأهلي المصري المجموعة الثانية مؤقتًا برصيد سبع نقاط في انتظار نتيجة مباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي، بينما أصبح رصيد بلاتينيوم نقطة واحدة فقط.

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