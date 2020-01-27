الأهلي المصري يُثير القلق

أثار النادي الأهلي المصري، قلق محبيه وعشاقه وذلك على الرغم من الفوز على النجم الساحلي التونسي أمس الأحد بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الخامسة بمرحلة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ولم يطمئن عشاق الأهلي المصري على أداء الفريق رغم الفوز، وذلك بسبب تذبذب أداء مدافعي الأهلي إضافة إلى ترك مساحات لنادي النجم الساحلي لإحداث تهديدات على مرمى الحارس محمد الشناوي.

ورغم تصدر الأهلي المصري للمجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا برصيد عشر نقاط بعد الفوز على النجم الساحلي، لكن المارد الأحمر لم يحسم بعد تأهله لدور الثمانية.

ويحتاج الأهلي المصري للفوز على نادي الهلال السوداني في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، أو التعادل بأي نتيجة من أجل ضمان الصعود رسميًا لدور الثمانية.

ومن المقرر إقامة مباراة الأهلي المصري ونادي الهلال السوداني يوم السبت المقبل، الموافق الأول من فبراير في الجولة السادسة على ملعب نادي الهلال في مدينة أم درمان السودانية.

وكان الأهلي المصري هزم نادي النجم الساحلي بالأمس على ملعب السلام في القاهرة، حيث سجل اللاعب النيجيري جونيور أجايي هدف فوز الأهلي بالدقيقة الثالثة والثلاثين من عمر الشوط الأول بعدما ارتدت الكرة من دفاعات نادي النجم الساحلي، ليسددها أجايي بقوة معلنًا تفوق الأهلي.

ومع بداية الشوط الثاني من المباراة، هبط أداء الأهلي المصري، كما أهدر مروان محسن فرصتين محققتين للنادي الأهلي.

وشارك اللاعب السنغالي الجديد أليو بادجي مع الأهلي المصري في لقاء النجم الساحلي حيث لعب لدقائق قليلة قبل نهاية المباراة.

يذكر أن الأهلي المصري كان فاز على نادي الهلال السوداني في الجولة الثانية بمرحلة دور المجموعات بنتيجة هدفين لهدف سجلهما كل من رمضان صبحي وحسين الشحات.