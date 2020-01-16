الأهلي ضد طنطا .. معادلة رقم جوزيه وتألق كهربا الأبرز

المواطن - مروة نبيل

واصل المارد الأحمر تألقه خلال مباريات الدوري المصري لكرة القدم، وظهر بمستوى مميز في مباراة الأهلي ضد طنطا ضمن منافسات الجولة الـ13 التي احتضنها استاد القاهرة الدولي.

الأهلي ضد طنطا

وتُعد انطلاقة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع السويسري رينيه فايلر في الدوري المصري هذا الموسم هي الأبرز لمدير فني خلال السنوات الأخيرة، لينفرد بصدارة الترتيب برصيد 33 نقطة.

وشهدت مباراة الأهلي ضد طنطا معادلة فايلر لرقم البرتغالي مانويل جوزيه مع المارد الأحمر في الدوري المصري لكرة القدم موسم 2005/ 2006، حينما حقق 11 فوزًا بشكل متتالٍ.

وأصبح فايلر قريبًا من معادلة رقم المدير الفني الهولندي جو بونفرير، حينما قاد النادي الأهلي لتحقيق الفوز في 12 مباراة متتالية ضمن منافسات الدوري المصري لكرة القدم موسم 2002/ 2003.

وعلى الرغم من الانتقادات التي توجه لثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مروان محسن وأحمد الشيخ، إلا أنهما قدما مباراة مميزة، ونجح كل منهما في تسجيل هدف في المواجهة التي انتهت بفوز المارد الأحمر بخماسية دون رد.

كهربا يخطف الأنظار

وخطف محمود عبدالمنعم كهربا الأنظار إليه خلال مباراة الأهلي ضد طنطا بالأمس، حيث شارك كبديل ونجح في تنشيط الجانب الهجومي للمارد الأحمر وشكل خطورة كبيرة على المرمى.

ونجح كهربا في تسجيل هدفين عند الدقيقتين 79 و90، كما صنع الهدف الذي أحرزه المهاجم مروان محسن، ليخطف نجومية مباراة الأهلي ضد طنطا وفقًا لاختيارات جماهير المارد الأحمر على مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية لناديه.

وتُعتبر هذه المباراة هي الثالثة التي يخوضها كهربا مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حيث انضم إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

تابعنا على تواصل معنا على