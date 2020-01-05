الأهلي ضد نادي مصر .. الأحمر يواصل تألقه ويفوز بثلاثية

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة الأهلي ضد نادي مصر التي أُقيمت، مساء اليوم الأحد، على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري المصري لكرة القدم، بفوز الفريق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الأهلي ضد نادي مصر:

وبدأت مباراة الأهلي ضد نادي مصر بشكل سريع، وضغط الفريق الأحمر عن طريق النيجيري جونيور أجاي، وأهدر الضيوف فرصة هز الشباك مبكرًا، بعدما تألق حارس المرمى محمد الشناوي وأبعد انفرادًا خطيرًا.

وأضاع عمرو السولية فرصة هدف مؤكد من كرة رأسية، قبل أن ينجح زميله أجاي في فض اشتباك التعادل السلبي في مباراة الأهلي ضد نادي مصر عند الدقيقة 23 من تسديدة صاروخية مميزة.

وأهدر مروان محسن فرصة تسجيل هدف ثانٍ بغرابة شديدة، واستمرت محاولات الأحمر، لينتهي الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد نادي مصر بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح مروان محسن في تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 51 برأسية مميزة، قبل أن يحرز الهدف الثالث عند الدقيقة 54، لتُصبح النتيجة في مباراة الأهلي ضد نادي مصر تقدم الأحمر بثلاثية نظيفة.

وأحرز أحمد الشيخ هدفًا مميزًا من ركلة حرة في شباك الأحمر عند الدقيقة 57، واستمرت محاولات الفريقين لهز الشباك، ولكن دون جدوى، لتنتهي مباراة الأهلي ضد نادي مصر بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 3/ 1.

وبعد مباراة الأهلي ضد نادي مصر اليوم، رفع الفريق الأحمر رصيده إلى 30 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، فيما تجمد رصيد الفريق الضيف عند 11 نقطة في المركز الـ12.

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