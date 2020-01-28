الأهلي واستقلال دوشنبه يتعادلان سلبيًّا بالشوط الأول

المواطن – مروة نبيل

انتهى- منذ قليل- الشوط الأول من مباراة الأهلي واستقلال دوشنبه، ضمن منافسات الملحق المؤهل إلى دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الأهلي واستقلال دوشنبه:

وبدأت مباراة الأهلي واستقلال دوشنبه، المقامة على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، بشكل سريع من الفريقين؛ أملًا في هز الشباك مبكرًا.

وشهد الشوط الأول من مباراة الأهلي واستقلال دوشنبه تفوقًا للاعبي الراقي، حيث قاموا بـ8 تسديدات، واحدة منهم على المرمى، مقابل 3 تسديدات للفريق الضيف بعيدًا على المرمى.

وقام الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بـ262 تمريرة، وبلغت نسبة استحواذه 60.9%، مقابل 173 تمريرة للاعبي استقلال دوشنبه، وذلك وفقًا لإحصائيات حساب الاتحاد الآسيوي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

ويأمل لاعبو الراقي في تسجيل هدف مبكر مع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة الأهلي واستقلال دوشنبه؛ لخطف بطاقة التأهل إلى دور المجموعات في البطولة الآسيوية.