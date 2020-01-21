الأهلي والهلال والاتحاد يتنافسون على لقب نادي العِقد الآسيوي

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، عن تنافس 5 أندية على لقب نادي العِقد لمنطقة غرب القارة في دوري أبطال آسيا.

وطرح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم استفتاء عبر موقعه الإلكتروني الرسمي حول لقب نادي العِقد لمنطقة غرب آسيا، وشهد تنافسًا بين الثلاثي السعودي الأهلي، الهلال والاتحاد، بالإضافة إلى ناديي العين الإماراتي، والسد القطري.

وأشار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تقريره إلى أنه اختار هذه الأندية بعدما فرضت حضورها في دوري الأبطال خلال السنوات العشر الماضية، بطبيعة تحقيقها اللقب أو وصولها إلى الأمتار الأخيرة من المسابقة.

ونجح الهلال في التواجد بشكل مستمر في الأدوار النهائية من بطولة دوري أبطال آسيا خلال العقد الأخير، حيث إنه وصل النهائي عامي 2014 و2017، وتأهل إلى قبل النهائي في 2010 و2015، وتوج باللقب في 2019.

وتألق النادي الأهلي في نسخة 2012، حيث وصل إلى نهائي دوري أبطال آسيا قبل أن يخسر ضد أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، وغاب عن المشاركة في البطولة القارية عامي 2011 و2014 فقط.

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من أبرز المشاركين في دوري أبطال آسيا خلال العقد الأخير، رغم تراجع مستواه مؤخرًا، حيث وصل إلى النهائي عامي 2011 و2012.

وتوج السد القطري بلقب دوري أبطال آسيا 2011، ووصل لنصف النهائي 2018 و2019، فيما تألق العين الإماراتي في 2016 ولكنه خسر في النهائي، وتأهل إلى نصف نهائي 2014، ولم يغب عن المشاركة في البطولة سوى في 2012.

وغاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عن اختيارات الاتحاد الآسيوي للعبة، رغم وصوله إلى الدور ربع النهائي من البطولة القارية في الموسم الرياضي الماضي.

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