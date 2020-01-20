الأهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة الرائد
ضمن منافسات الجولة الـ15

الأهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة الرائد

2020/01/20
الساعة 11:20 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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تدريبات الاهلي استعدادا لمواجهة الرائد
المواطن - مروة نبيل

عاود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية، مساء الاثنين، بعد يوم راحة منحه الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس.

وبدأت تدريبات الأهلي الجماعية اليوم بإجراء عددٍ من التدريبات اللياقية، قبل أن يؤدي اللاعبون مرانًا فنيًّا متكاملًا من خلال تطبيق عددٍ من الجمل الفنية.

وقسم كريستيان جروس اللاعبين إلى مجموعتين، وأقام مناورة بينهما على منتصف ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بالنادي، طبق من خلالها عددًا من الجمل الفنية والخططية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الرائد، مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 26 نقطة، بالتساوي مع الرائد صاحب المركز الرابع.

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