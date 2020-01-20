الأهلي يخسر خدمات مهند عسيري 4 أشهر
بسبب خضوعه لعملية جراحية

الأهلي يخسر خدمات مهند عسيري 4 أشهر

2020/01/20
الساعة 9:34 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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مهند عسيري في تدريبات الاهلي
المواطن - مروة نبيل

أعلن النادي الأهلي عن خضوع نجم الفريق الأول لكرة القدم، مهند عسيري، لعملية جراحية، يوم غد الثلاثاء، في مدينة دبي الإماراتية.

وأوضح حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن مهند عسيري سيخضع لعملية جراحية لتنظيف الركبة وإعادة بناء الغضروف، على يد الجراح الفرنسي فيليب لاندرو المتخصص في جراحة الركبة.

ويُعاني نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من خشونة في الركبة اليُمنى، حيث تقرر إجراء الجراحة بالاتفاق بين مهند عسيري وإدارة الكرة بعد شعوره بآلام شديدة خلال الفترة الماضية.

ومن المقرر أن يدخل مهند عسيري في برنامج علاجي وتأهيلي يستمر لمدة 4 أشهر، وذلك قبل العودة مجددًا للمشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجماعية.

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