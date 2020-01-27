الأهلي يستعد للاستقلال بالكرات الثابتة والمتحركة

المواطن - مروة نبيل

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني السويسري كريستيان جروس، تحضيراته لمباراة استقلال دوشنبه الطاجاكستاني.

ووقف المدرب السويسري جروس على الجاهزية البدنية والفنية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من خلال الحصة التدريبية التي شهدها ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بالنادي، مساء اليوم الاثنين.

وركزت الحصة التدريبية بالنادي الأهلي على الجوانب التكتيكية والتدريبات التنافسية، وقبل الختام أوعز المدرب السويسري جروس للاعبين بتسديد الكرات الثابتة والمتحركة.

ويلعب الأهلي ضد استقلال دوشنبه الطاجاكستاني، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في الملحق المؤهل إلى بطولة دوري أبطال آسيا 2019/ 2020.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في استغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة استقلال دوشنبه الطاجاكستاني غدًا، لتحقيق الفوز، وخطف بطاقة التأهل إلى البطولة الآسيوية.

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