الأهلي يستغني عن زوكانوفيتش

المواطن - مروة نبيل

قرر النادي الأهلي الاستغناء عن مدافع الفريق الأول لكرة القدم، البوسني إرفين زوكانوفيتش خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكتب الإعلامي وليد سعيد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الأحد: “رسميًا.. إرفين زوكانوفيتش .. خارج حسابات النادي الأهلي .. بالتوفيق للملكي”.

وكان النادي الأهلي قد أعلن عن تعاقده مع زوكانوفيتش خلال فترة الانتقالات الصيفة الماضية قادمًا من صفوف جنوة الإيطالي بعقد يمتد لمدة موسمين مع خيار التجديد لموسم آخر.

وشارك زوكانوفيتش في 3 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وظهر بشكل جيد، إلا أن رغبة المدير الفني السويسري كريستيان جروس وراء رحيله.

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