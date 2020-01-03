الأهلي يستهدف ضم نجم إشبيلية

المواطن - مروة نبيل

تسعى إدارة النادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، أن مسؤولي النادي الأهلي وصلوا إلى مراحل متقدمة في مفاوضاتهم مع نجم فريق إشبيلية الإسباني، الأرجنتيني إيفير بانيجا، ليقترب من حسم الصفقة متفوقًا على عدد من الأندية الأوروبية.

ويُعد بانيجا صاحب الـ31 عامًا من اللاعبين المميزين، حيث يُجيد اللعب في أكثر من مركز، سواء كلاعب ارتكاز في وسط الملعب أو صانع ألعاب.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، وتأهل إلى دور الـ8 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

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