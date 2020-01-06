الأهلي يصل الرياض استعدادًا لمواجهته ضد الهلال

المواطن - مروة نبيل

وصلت، قبل قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى العاصمة الرياض، استعدادًا لمباراته ضد الهلال غدًا.

ويحتضن ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، مساء يوم غد الثلاثاء، مباراة الهلال ضد الأهلي المؤجلة من الجولة الـ11 في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالراقي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الهلال ضد الأهلي غدًا، فيما يطمح الزعيم في استغلال عاملي الأرض والجمهور لخطف الثلاث نقاط، والمواصلة التقدم في جدول ترتيب الدوري.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة من 12 مباراة، وبفارق نقطة عن الهلال صاحب المركز الثاني بـ24 نقطة من 11 لقاء.

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