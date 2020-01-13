الأهلي يضرب أبها بثلاثية.. ويتقدم إلى المركز الثالث

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة الأهلي ضد أبها، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوز الراقي بثلاثية مقابل هدف.

الأهلي ضد أبها:

وبدأت مباراة الأهلي ضد أبها التي أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة بشكل سريع، ونجح نجم الراقي دجانيني تافاريس في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 20.

وتمكن الجناح الأيسر أندرياتسيما من تسجيل هدف التعادل بكرة رأسية مميزة عند الدقيقة 26، قبل أن يحرز النجم السوري عمر السومة هدف التقدم من ركلة جزاء عند الدقيقة 35، لينتهي الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد أبها بتقدم الراقي.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، قبل أن يتمكن السوري عمر السومة من تعزيز تقدم فريقه بهدف ثالث من كرة رأسية رائعة عند الدقيقة 83.

وبعد مباراة الأهلي ضد أبها اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بالراقي رصيده إلى 26 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق الأبهاوي عند 23 نقطة.

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