الأهلي يطير إلى الرياض
استعدادًا لمواجهة الهلال

الأهلي يطير إلى الرياض

2020/01/06
الساعة 8:49 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جدة متجهة إلى جدة، استعدادًا لمواجهة نظيره الهلال، مساء يوم غد الثلاثاء.

ونشر حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لبعثة الزعيم أثناء استعداداها لمغادرة جدة، وبدت علامات التفاؤل والراحة على لاعبي الفريق الأول.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره الهلال على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، مساء يوم غد الثلاثاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ11 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة من 12 مباراة، وبفارق نقطة عن الهلال صاحب المركز الثاني بـ24 نقطة من 11 لقاء.

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