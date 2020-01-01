الأهلي يقرر تأجيل مباراة الهلال في اعتزال طارق التائب

المواطن - محمد سمعه

قرر النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب، تأجيل مباراته الودية مع الهلال في حفل اعتزال النجم الليبي طارق التائب لتُقام في أحد أيام شهر مارس المقبل؛ بسبب ارتباطات الأهلي المحلية والإفريقية بالفترة المقبلة.

وذكر موقع الأهلي المصري الرسمي عبر الإنترنت أن محمود الخطيب أبلغ المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بنقل مباراة الأهلي والهلال إلى مارس لإقامة المهرجان، خاصة أن الأهلي حاليًّا وقته لا يسمح له بخوض لقاء الهلال في يناير، وهو ما رحب به آل الشيخ؛ حيث اتصل هاتفيًّا بفهد بن نافل رئيس الهلال من أجل الاتفاق لاحقًا على إقامة المباراة في أحد أيام مارس.

وجاءت زيارة محمود الخطيب إلى المستشار تركي آل الشيخ بعد دعوة من الأخير، بجانب قيام الخطيب بأداء مناسك العمرة في المملكة مؤخرًا.

جدير بالذكر أنه كان من المقرر مسبقًا إقامة مباراة الأهلي والهلال يوم 13 يناير الجاري قبل أن يتغير الموعد لتُقام في مارس.

وكان طارق التائب زار مقر الأهلي في مصر في زيارة حرص فيها نجم الهلال الأسبق على رؤية معالم مقر المارد الأحمر، إضافة لالتقاط الصور التذكارية بجانب دولاب بطولات النادي.

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