الأهلي يُسقط الوحدة ويعبر لمواجهة النصر

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في العبور إلى دور نصف النهائي لـ بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد الفوز على الوحدة بنتيجة هدفين لهدف في دور الثمانية.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والوحدة، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وكان الوحدة بادر بالتسجيل عبر اللاعب عبدالله الزوري في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول، ثم رد اللاعب السوري عمر السومة بتسجيل هدف التعادل للأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة والعشرين من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، نجح اللاعب الألماني ماركو مارين في إضافة ثاني أهداف الأهلي بالدقيقة الثامنة والستين، مستغلًّا التمركز الخاطئ لمدافعي نادي الوحدة.

وأُقيمت مباراة الوحدة والأهلي على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

وسيواجه الأهلي، نادي النصر في دور الأربعة في كأس الملك.

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