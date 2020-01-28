الأهلي يُنهي الجدل بشأن رحيل الربيعي إلى الهلال

المواطن - مروة نبيل

أنهت إدارة النادي الأهلي برئاسة أحمد الصائغ الجدل المثار حول رحيل حارس المرمى محمد الربيعي إلى الهلال؛ وقامت بتجديد عقده رسميًا، قبل قليل.

الربيعي أهلاوي

ونشر حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لحارس المرمى المتألق الربيعي وهو يرتدي قميص الراقي وأثناء التوقيع على تجديد عقده لمدة 4 سنوات.

وأوضح حساب النادي الأهلي أن قرار تجديد عقد محمد الربيعي ضمن خطط الإدارة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، والحفاظ على استقراره خلال المرحلة المقبلة.

وقدمت إدارة النادي الأهلي خالص شكرها وتقديرها لوسيط اللاعبين الدكتور صالح اليامي، على تعاونه المثمر في تجديد عقد حارس المرمى الدولي محمد الربيعي.

وتدرج محمد الربيعي صاحب الـ22 عامًا في الفئات السنية المختلفة بالنادي الأهلي قبل أن يتم إعارته إلى صفوف فريق الباطن موسم 2018/ 2019، كما انضم إلى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في معسكرات عديدة.

محمد الربيعي والهلال

وكانت تقارير صحافية قد أكدت خلال الأيام الماضية، أن محمد الربيعي وقع على عقود انتقاله إلى الهلال بشكل رسمي، خاصة بعد تألقه اللافت مع الأخضر في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، وساهم في تأهله إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وعلق حارس المرمى محمد الربيعي على هذه الأنباء خلال تصريحاته تلفزيونية قائلًا: “هم يقولون.. أنا ألعب في الأهلي حاليًا ولم أوقع لأي ناد، ومن الممكن أن ألعب في نادي الهلال يومًا ما”.

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