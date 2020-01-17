الإسباني شارلي لوبيز أفضل مصور في رالي داكار السعودية 2020

المواطن - الرياض

حاز المصور الإسباني شارلي لوبيز، على جائزة أفضل مصور، في رالي داكار السعودية 2020.

وبحسب وكالة الانباء السعودية “واس”، فإن وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للإعلام والعلاقات، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، الدكتور رجاءالله السلمي، توّج المصور الإسباني بجائزة أفضل مصور في رالي داكار السعودية 2020.

واختيرت الصورة التي التقطها شارلي لوبيز على أنها الأفضل من بين الصور الملتقطة في رالي داكار السعودية 2020، نظرا لكونها حملت أبعادًا كبيرة عكست الطبيعة والتضاريس الرائعة التي تمتلكها صحراء المملكة العربية السعودية الشاسعة.

ونشر حساب الهيئة العامة للرياضة على تويتر صورة لتتويج المصور الإسباني والصورة التي حاز على الجائزة بسببها، وعلقت عليهما: “حملت الصورة الفائزة بأفضل صورة في رالي داكار السعودية 2020 أبعاداً كبيرة عكست الطبيعة والتضاريس الرائعة التي تمتلكها أراضي المملكة، وقد التقطها المصور الإسباني شارلي لوبيز الذي توجه بالجائزة وكيل رئيس الهيئة للإعلام والعلاقات الدكتور رجاءالله السلمي”.

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