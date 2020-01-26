الإسماعيلي إلى نصف نهائي كأس محمد السادس

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري، في إياب دور الـ8 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي قد فاز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد في مباراة الذهاب، لينجح الدراويش في خطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

واتسمت مباراة الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري بالندية والصراع التكتيكي بين المدربين، وشكل الدراويش خطورة مبكرًا عن طريق عبدالرحمن مجدي وباهر المحمدي، ولكن ذهبت تسديداتهم خارج المرمى.

وحاول لاعبو الاتحاد استغلال قوة الجبهة اليسرى، إلا أن همام طارق تألق أمامهم، مرت رأسية خالد قمر بجوار عارضة الإسماعيلي عند الدقيقة 28، وألغى الحكم هدفًا للفريق السكندري سجله محمود رزق بداعي التسلل.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، أهدر الإسماعيلي فرصة التقدم، بعدما اصطدمت تسديدة الشامي بالعارضة، وأنقذ الدفاع انفرادًا من النجم خالد قمر، قبل أن يهدر زميله رزاق سيسيه فرصة هدف محقق.

واستمرت محاولات الفريقين أملًا في تسجيل هدف قاتل وخطف بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، ولكن لم ينجح أي منهما في هز الشباك، لتنتهي المباراة بالتعادل وصعود الإسماعيلي.

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