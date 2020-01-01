الإصابة تبعد عطيف عن مباراة الهلال والفيصلي

المواطن - مروة نبيل

تأكد غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم، عبدالله عطيف عن مباراة الهلال والفيصلي المقبلة، بسبب معاناته من الإصابة.

وأوضح حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن عبدالله عطيف أجرى جلسة علاجية في عيادة مستشفى المملكة الطبية بالنادي، بعد تعرضه لكدمة في عضلة الفخذ.

وسيخضع عبدالله عطيف لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة ثلاثة أيام، قبل المشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الجماعية، ليغيب بذلك عن مباراة الهلال والفيصلي المقبلة.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الفيصلي، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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