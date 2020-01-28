الإعدام ينتظر القاتل وزوجته بقضية الخادمة الفلبينية في الكويت‎‏

المواطن - متابعة

رفض والد الخادمة الفلبينية التي “توفيت” في الكويت “جانلين فيلافيندي”، عرضًا بمبلغ 352 ألف دينار للتنازل عن القضية.

وقال أبيلاردو فيلافيندي، لصحيفة “inquirer”، إنه تلقى هذا العرض قبل أيام، مقابل أن “تكفّ أسرته عن متابعة القضية الجنائية لوفاة ابنتهم جانلين”، وأنه رد بالرفض.

ونقل عن والد الخادمة الفلبينية التي قُتلت في الكويت قوله للصحيفة: “لا نحتاج إلى المال؛ بل نحتاج إلى العدالة”.

ووفقًا لصحيفة “القبس” الكويتية؛ فإن وزير الخارجية الفلبيني، تيودورو لوكسين، كان قد صرّح قبل أيام قائلًا: “إن بلاده سترفض أي دية”؛ وقال إن بلاده “تطلب حياة شخصين في الكويت بدل حياة الخادمة الفلبينية”.

وردّت الكويت على هذه التصريحات؛ حيث أكد نائب وزير الخارجية، خالد الجار الله، أن “ما صدر عن وزير خارجية الفلبين، بشأن العاملة الفلبينية في الكويت يُعد تهديدًا؛ خاصة أنه صادر عن وزير الخارجية”؛ مشددًا على أن “هذا التهديد غير مقبول على الإطلاق”.

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