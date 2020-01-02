الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة في الجزائر

المواطن - واس

أعلنت الرئاسة الجزائرية اليوم الخميس عن التشكيلة الحكومية الجديدة التي يرأسها عبد العزيز جرّاد، والتي احتفظ فيها وزير الخارجية صبري بوقادوم ووزير العدل بلقاسم زغماتي بمنصبيهما.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الجزائرية محمد أوسعيد بلعيد، إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وطبقًا للدستور عين أعضاء الحكومة الجديدة بعد استشارة رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أن عددهم 39 وزيرًا، بينهم خمسة نساء، وستة وزراء فقط من الفريق القديم.

وأضاف أن الرئيس تبون أسند حقيبة وزارة الداخلية إلى وزير السكن السابق كمال بلجود، بينما أبقى على محمد عرقاب في وزارة الطاقة، وعين الخبير الاقتصادي فرحات آيت علي براهم وزيرًا للصناعة والمناجم.

وضمت الحكومة ولأول مرة كتاب دولة مكلفين بالبيئة والسياحة الصحراوية والمؤسسات الناشئة.

وأوضح المتحدث أن الحكومة ستعقد أول اجتماع لمجلس الوزراء تحت رئاسة رئيس الجمهورية يوم الأحد القادم، لتشرع بعده في إعداد مخطط عملها في أجل أقصاه شهرًا واحدًا قبل أن يعرض على مجلس الوزراء وبعد على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه.

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