الاتحاديون يحلمون بتكرار سيناريو الموسم الماضي

المواطن - مروة نبيل

يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من تراجع النتائج هذا الموسم، إلا أنه يحلم بالانتفاضة وتحقيق الفوز على حساب النصر اليوم.

انتفاضة الاتحاد

ويحلم الاتحاد وجماهيره بتكرار سيناريو الموسم الماضي ضد النصر خلال مباراة اليوم، بعدما تمكن العميد من تحقيق الفوز على العالمي مرتين، شهر أبريل 2019، رغم معاناته من تراجع النتائج أيضًا، فيما يطمح الأصفر بالثأر من خسارته.

وتتشابه ظروف مباراة الاتحاد والنصر اليوم بأوضاع العميد الموسم الماضي، حيث كان يُعاني ويحتل مركزًا متأخرًا في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلا أنه تمكن من إسقاط العالمي في ملعبه ووسط جماهيره بالرياض.

ولم يكن يتوقع أشد المتفائلين أن يُحقق الاتحاد الفوز على النصر الموسم الماضي، إلا أنه تغلب عليه بنتيجة 3/2، ليُهدي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل أن ينجح العالمي من الفوز باللقب في النهاية.

وبعد هزيمة النصر في الدوري ببضعة أيام، كرر الاتحاد فوزه على العالمي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بنتيجة 4/2، إلا أن العميد خسر في المباراة النهائية ضد التعاون.

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