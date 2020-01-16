الاتحاد الآسيوي عن هدف البريكان: شيء من الجمال
ضمن منافسات الجولة الثالثة

الاتحاد الآسيوي عن هدف البريكان: شيء من الجمال

2020/01/16
الساعة 4:38 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - مروة نبيل

أشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالهدف الذي سجله نجم الأخضر الأولمبي، فراس البريكان خلال مباراة السعودية ضد سوريا بالأمس.

ونشر حساب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، هدف الفوز الذي أحرزه نجم الأخضر بالكعب بطريقة رائعة، وعلق عليه قائلًا: ” هدف فراس البركان الخلفي هو شيء من الجمال!”.

ولعب المنتخب السعودي ضد نظيره السوري بالأمس على ملعب تاماسات في بانكوك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، وفاز الأخضر الأولمبي بهدف دون رد سجله فراس البريكان.

وتأهل الأخضر الأولمبي إلى الدور التالي بعد تصدر المجموعة الثانية من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا برصيد 7 نقاط، ليواجه المنتخب التايلاندي.

 

 

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • بداية مذهلة.. الاتحاد الآسيوي يُشيد بأداء عبدالرحمن غريب
    •
  • تطبيق تقنية الـVAR في كأس آسيا تحت 23 عامًا
    •
  • الاتحاد الآسيوي: #الهلال أكثر الأندية السعودية نجاحًا
    •
  • رومارينيو يُنافس على أجمل هدف في آسيا
    •

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :