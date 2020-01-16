الاتحاد الآسيوي عن هدف البريكان: شيء من الجمال

أشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالهدف الذي سجله نجم الأخضر الأولمبي، فراس البريكان خلال مباراة السعودية ضد سوريا بالأمس.
ونشر حساب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، هدف الفوز الذي أحرزه نجم الأخضر بالكعب بطريقة رائعة، وعلق عليه قائلًا: ” هدف فراس البركان الخلفي هو شيء من الجمال!”.
🇸🇦 Feras Al Birakan's back-heel goal is a thing of beauty! 🤩#AFCU23 pic.twitter.com/WEW1RuDrxE
— #AFCU23 (@theafcdotcom) January 16, 2020
ولعب المنتخب السعودي ضد نظيره السوري بالأمس على ملعب تاماسات في بانكوك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، وفاز الأخضر الأولمبي بهدف دون رد سجله فراس البريكان.
وتأهل الأخضر الأولمبي إلى الدور التالي بعد تصدر المجموعة الثانية من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا برصيد 7 نقاط، ليواجه المنتخب التايلاندي.
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