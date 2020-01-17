الاتحاد الآسيوي يحظر إيران من إقامة مباريات دولية على أرضها

المواطن - متابعة

انتشرت الكثير من التقارير الإخبارية في الساعات الأخيرة، تفيد بقيام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بحظر إيران من استضافة أي مباريات دولية على أرضها خلال الفترة المقبلة.

وبحسب “TSN”، فإن الاتحاد الآسيوي أرسل خطابا إلى الاتحاد الإيراني لكرة القدم، أخبرهم خلاله بحظر إقامة المباريات على الأراضي الإيرانية، وأن جميع المباريات التي تشارك فيها فرق إيرانية ستقام في دولة محايدة.

ولم يكشف الاتحاد الإيراني عما إذا كان قد تم الكشف عن سبب هذا الحظر من المباريات في خطاب الاتحاد الآسيوي، ولكن يبدو أن الأمر متعلق بإسقاط إيران طائرة الركاب الأوكرانية، وتسببها في وفاة كل ركابها، البالغ عددهم 176.

وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الإيراني، أمير مهدي علاوي، إن إيران مستعدة بشكل كبير لاستضافة فرق من بلدان مختلفة، مستشهدا في ذلك باستضافتها نهائي دوري أبطال آسيا 2018، على ملعب آزادي في العاصمة طهران، موضحا أن وزارة الرياضة قدمت الضمانات الأمنية لذلك إلى الاتحاد الآسيوي.

وأكد الاتحاد الإيراني والذي لديه أربعة فرق في دوري أبطال آسيا، أنه سيجتمع مع مسؤولي الاتحاد الآسيوي للتعبير عن معارضته لهذا القرار.

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