الاتحاد العربي لكرة القدم يستحدث بطولة كرة قدم نسائية

المواطن- متابعة

عقد الاتحاد العربي لكرة القدم ، اجتماعه الـ 71، وذلك في مدينة جدة، برئاسة رئيس الاتحاد، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وبحضور أعضاء الاتحاد.

واطلع رئيس الاتحاد خلال الاجتماع على التقارير الإدارية والفنية والمالية المقدمة من الأمين العام للاتحاد، الدكتور رجاء الله السلمي، كما استعرض تقارير مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال للموسم الحالي 2019 – 2020.

وأقر المجلس عدة قرارات، جاء في مقدمتها الموافقة على استحداث بطولة نسائية لكرة القدم، وذلك بالتعاون مع اللجنة النسائية بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

كما أقر المجلس خلال اجتماعه أيضا اعتماد لجنة الحكام برئاسة الاستاذ غانم أحمد غانم، كما اعتمد تشكيل اللجان المعاونة والمتمثلة في:

اللجنة المنظمة لبطولات الاتحاد العربي لكرة القدم والتي يرأسها محمد روراوه.

اللجنة القانونية برئاسة الدكتور حميد الشيباني.

اللجنة الطبية برئاسة الدكتور وديع الجريء.

لجنة كرة القدم النسائية برئاسة سمر نصار.

لجنة العلاقات الدولية برئاسة المهندس هاني أبوريدة.

لجنة التطوير برئاسة الدكتور جاسم الشكيلي.

لجنة التسويق.

كما اعتمد المجلس خلال اجتماعه أيضا إقامة بطولة المنتخبات العربية للشباب تحت سن 20 عاما، في المملكة العربية السعودية، وتحديدا في مدينة الدمام، وذلك في الفترة من 27 فبراير المقبل، وحتى الخامس من شهر مارس القادم.

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