الاتحاد والفتح في لقاء تضميد الجراح

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الاتحاد والفتح اليوم، خاصة أنهما يُعانيان من تراجع النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الفترة الأخيرة.

الاتحاد والفتح

ويلعب الاتحاد والفتح اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وخذل الاتحاد والفتح جماهيرهما هذا الموسم، ما يزيد من صعوبة مباراتهما اليوم، حيث يحتل العميد المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، ويقع النموذجي في المركز الـ14 بـ9 نقاط.

لقاء تضميد الجراح

وعلق الصحافي الرياضي مسفر الحسيني على مباراة اليوم قائلًا: “حال الاتحاد والفتح غير مرضٍ للجماهير، وكل فريق يسعى لتضميد جراحه في كأس الملك”.

وتابع خلال تصريحاته بشأن مباراة الاتحاد والفتح على إذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “الفتح يتطلع أن يكون دائمًا من الفرق المنافسة، ولكنه في تراجع مستمر”.

وفي السياق ذاته، قال الإعلامي الرياضي حسن القرني: “بطولة كأس الملك هي الفرصة الأخيرة لفريق الاتحاد للمنافسة والعودة للمسار الصحيح”.

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