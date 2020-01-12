الاتحاد يتخذ الإجراءات القانونية ضد المسيئين

المواطن - مروة نبيل

تتجه إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المسيئين ضد العميد خلال الفترة الأخيرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد، أحمد صادق دياب: “إلى جمهور الاتحاد الوفي الكبير: تأكدوا أننا لا نرضى بأي إسقاط سلبي على العميد أو اتهامات عارية من الصحة تتنافى مع الروح التنافسية الرياضية، من أي كان”.

وتابع حديثه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “وهناك إدارة قانونية تتخذ الخطوات المناسبة لضمان حقوق النادي واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه المسيئين”.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من تراجع النتائج هذا الموسم، حيث يحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة من 14 مباراة.

تابعنا على تواصل معنا على