الاتحاد يتفوق على الجميع ويحسم صفقة عبدالمجيد السواط

المواطن - مروة نبيل

نجحت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي في التفوق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وحسمت رسميًا صفقة عبدالمجيد السواط لصالح العميد.

عبدالمجيد السواط

وأعلن نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تعاقده رسميًا مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون عبدالمجيد السواط لمد 3 مواسم بداية من الموسم الجديد.

وأوضح حساب نادي الاتحاد أن مراسم توقيع العقد تمت في ساعة مبكرة صباح اليوم الخميس في مقر النادي، بحضور أنمار الحائلي واللاعب، وذلك في إطار خطة إدارة العميد لتدعيم صفوف الفريق الأول باللاعبين المميزين.

وشهدت الأيام الماضية منافسة قوية بين الاتحاد، الأهلي والنصر لحسم صفقة عبدالمجيد السواط سريعًا، إلا أن إدارة الحائلي تفوقت عليهم؛ وخطفت نجم نادي التعاون وهي الصفقة التي نالت استحسان الجماهير.

السواط مع التعاون

وانضم صاحب الـ24 عامًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بداية عام 2017 قادمًا من الهلال، وينتهي تعاقده مع سكري القصيم بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، ودخل الفترة الحرة؛ ما يسمح له التوقيع لأي نادٍ.

وشارك لاعب الهلال السابق في 40 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ونجح في تسجيل 8 أهداف، ويُعد من الأعمدة الأساسية.

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