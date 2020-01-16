الاتحاد يخسر خدمات زياد الصحفي لنهاية الموسم

المواطن-مروة نبيل

تلقى الجهاز الفني لنادي الاتحاد بقيادة الهولندي هينك تين كات صدمة قوية؛ بعدما تأكد غياب المدافع زياد الصحفي عن الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

وأكد الإعلامي الرياضي علاء سعيد عبر حسابه الخاص على “تويتر”، غياب زياد الصحفي حتى نهاية الموسم، بناء على طلب الأطباء في باريس، حيث أوصوا بضرورة الراحة والتأهيل لفترة طويلة على موضع إصابته في الساق.

وشددت تقارير صحافية، اليوم الخميس، على أن إصابة زياد الصحفي ستتسبب في غيابه عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمدة 9 أشهر.

وكان زياد الصحفي قد خضع لعملية جراحية ناجحة في باريس قبل يومين، بعد تعرضه لكسر إجهادي في الساق، خلال مباراة الاتحاد والفيصلي ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من تراجع النتائج هذا الموسم، حيث يحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة.

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