الاتحاد يرفض معاقبة الأهلي والهلال في الميركاتو

المواطن - محمد سمعه

رفض نادي الاتحاد، معاقبة جاره الأهلي ونادي الهلال بضم الصفقة المفضلة لهما في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأفاد موقع Be Soccer أن نادي الاتحاد لا يهتم على الإطلاق بضم الأرجنتيني إيفر بانيغا لاعب وسط نادي إشبيلية الإسباني، الذي أبدى كل من الأهلي والهلال مؤخرًا اهتمامهما بالتعاقد معه.

ولا يريد الاتحاد تدعيم صفوف الوسط لديه بعد تعاقده مع الأرجنتيني ليوناردو غيل ولوجود اللاعب المغربي كريم الأحمدي الذي لا يرغب الهولندي هينك تين كات مدرب الفريق الأول التفريط فيه.

وسيركز الاتحاد على صفقات أقوى بدلًا من ضم بانيغا، حيث يضع العميد أنظاره على ضم اللاعب التونسي أنيس البدري لاعب الترجي التونسي والمغربي أيوب الكعبي لاعب نادي هيبي فورتشن الصيني.

ووفقًا لتقارير محلية فإن بانيغا يدرس حاليًا الرحيل عن إشبيلية مقابل الانضمام لنادي الهلال خاصة أن اللاعب الأرجنتيني يرغب في خوض تحد جديد له خارج القارة الأوروبية بالفترة المقبلة.

ولن يجد بانيغا أفضل من نادي الهلال المُتوج حديثًا بلقب دوري أبطال آسيا، كما تألق كذلك بصورة لافتة للأنظار في بطولة كأس العالم للأندية التي أُقيمت في قطر وتُوج نادي ليفربول الإنجليزي بلقبها.

جدير بالذكر أن الجمهور الأهلاوي دشن في الخامس من يناير الجاري عبر موقع ” تويتر” وسم ” بانيغا مطلب أهلاوي” رغبة منهم في تحرك إدارة أحمد الصائغ، وذلك للتعاقد مع اللاعب الأرجنتيني قبل نادي الهلال.

ورُشح بانيغا مؤخرًا للانضمام للدوري الإماراتي عبر بوابة ناديي العين والجزيرة.

ويملك بانيغا خبرات مميزة في الدوري الإسباني، حيث سبق له تمثيل أندية أتلتيكو مدريد في الفترة من 2008 حتى 2009 ونادي فالنسيا من 2008 حتى 2014 ونادي إشبيلية على مرتين حيث كانت الفترة الأولى من 2014 حتى 2016 والفترة الثانية من عام 2017 حتى الآن.

وشارك بانيغا مع المنتخب الأرجنتيني في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، حيث ودع منتخب الأرجنتين البطولة من دور ثمن النهائي وذلك بعد الخسارة أمام المنتخب الفرنسي.

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