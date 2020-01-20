الاتحاد يريد نجم النصر ردًا على الاهتمام بالمولد

المواطن - محمد سمعه

اعترف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مؤخرًا بالاهتمام بالتعاقد مع النجم فهد المولد لاعب نادي الاتحاد الموقوف حاليًا بسبب تعاطيه المنشطات.

وكانت تقارير إخبارية قالت إن النصر مهتم بضم المولد، لكن سعود الصرامي المتحدث باسم أصفر العاصمة نفى تمامًا وجود أي نية من النصر لشراء فهد المولد.

وفي سياق آخر، يرغب نادي الاتحاد في ضم حارس مرمى جديد له مع اقتراب الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي من مغادرة العميد في فترة الانتقالات الشتوية، بعد الانتقادات العنيفة التي تعرض لها عقب مباراة أولميبيك آسفي المغربي في البطولة العربية.

وكانت الجماهير الاتحادية طالبت برحيل مارسيلو غروهي واللاعب البرازيلي جوناس، لكن المشهد داخل الإدارة الاتحادية يتجه للإبقاء على اللاعب البرازيلي جوناس والتفريط في مارسيلو غروهي.

وقد يذهب نادي الاتحاد للتعاقد مع الحارس وليد عبدالله حارس نادي النصر الذي لم يجدد عقده بصورة رسمية حتى الآن مع العالمي.

ويرفض الاتحاد التفريط في فواز القرني بعد اهتمام نادي الهلال به، حيث يسعى الاتحاد للتعاقد مع وليد عبدالله وفقًا لتقارير إخبارية.

وكان وليد عبدالله شارك في مهرجان اعتزال ياسر القحطاني نجم الهلال السابق الذي أُقيم في الأول من ديسمبر الماضي.

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