الاتحاد يستعير محمد الثاني من الفيصلي

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الفيصلي عن موافقة مجلس الإدارة على رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، محمد الثاني، إلى صفوف نادي الاتحاد.

وأشار حساب نادي الفيصلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الإدارة وافقت على عرض نادي الاتحاد لاستعارة النجم محمد الثاني حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، وتمنت للاعب التوفيق.

ويسعى مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، لضم لاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية؛ أملًا في تحسين نتائج الفريق الأول لكرة القدم.

ويُعاني الاتحاد هذا الموسم، حيث ودع منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، ويحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة.

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