الاتحاد يسقط في فخ التعادل أمام أولمبيك آسفي

سقط نادي الاتحاد، اليوم الأربعاء، في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة هدف لكل فريق في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية.
نهاية الشوط الأول بتقدم #أولمبيك_أسفي على #الاتحاد 1-0#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال#الاتحاد_أولمبيك_آسفي #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/hiSfgyZkgv
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 15, 2020
وتمكن اللاعب أيوب الكعداوي من إحراز الهدف الوحيد لفريق أولمبيك آسفي عند حلول الدقيقة الـ28 من عمر الشوط الأول.
وفشل نادي الاتحاد في إحراز أي أهداف خلال الشوط الأول من مباراة أولمبيك آسفي، لينتهي النصف الأول بتقدم الفريق المغربي بهدف دون رد.
ومع بداية الشوط الثاني، نجح نادي الاتحاد في إحراز هدف التعادل سريعًا عبر اللاعب عبدالإله المالكي بالدقيقة الحادية والخمسين.
هدف العميد التعادل عن طريق عبدالاله المالكي ١-١ pic.twitter.com/hUOQtAtIT7
— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) January 15, 2020
وأهدر اللاعب البرازيلي رومارينيو فرصة تهديفية محققة لإحراز الهدف الثاني في الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.
يذكر أن مباراة العودة بين الاتحاد وأولمبيك آسفي ستُقام يوم 15 فبراير المقبل في المغرب.
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