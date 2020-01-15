الاتحاد يسقط في فخ التعادل أمام أولمبيك آسفي

المواطن - محمد سمعه

سقط نادي الاتحاد، اليوم الأربعاء، في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة هدف لكل فريق في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية.

وتمكن اللاعب أيوب الكعداوي من إحراز الهدف الوحيد لفريق أولمبيك آسفي عند حلول الدقيقة الـ28 من عمر الشوط الأول.

وفشل نادي الاتحاد في إحراز أي أهداف خلال الشوط الأول من مباراة أولمبيك آسفي، لينتهي النصف الأول بتقدم الفريق المغربي بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح نادي الاتحاد في إحراز هدف التعادل سريعًا عبر اللاعب عبدالإله المالكي بالدقيقة الحادية والخمسين.

هدف العميد التعادل عن طريق عبدالاله المالكي ١-١ pic.twitter.com/hUOQtAtIT7 — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) January 15, 2020

وأهدر اللاعب البرازيلي رومارينيو فرصة تهديفية محققة لإحراز الهدف الثاني في الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

يذكر أن مباراة العودة بين الاتحاد وأولمبيك آسفي ستُقام يوم 15 فبراير المقبل في المغرب.

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