الاتحاد يغرق في الأزمات

المواطن - مروة نبيل

خيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد آمال جماهيره، وتراجعت نتائجه في البطولات المحلية خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

تراجع الاتحاد

وودع الاتحاد منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ16، بعد خسارته بالأمس ضد الفتح بهدفين مقابل هدف، لتُعبر الجماهير عن صدمتها للخروج مبكرًا من البطولة، وطالبت إدارة أنمار الحائلي بالرحيل.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، كما ودع بطولة دوري أبطال آسيا بعد الخسارة أمام الهلال.

الأزمات تُحاصر الاتحاد

وعلق الناقد الرياضي محمد السراح على وضع العميد الحالي قائلًا: “نادي الاتحاد يعيش في سفينة عائمة، نبارك لفريق الفتح هذا الفوز ونتمنى عودته إلى مساره الصحيح”.

وقال الإعلامي الرياضي عيسى الحكمي: “أرى أن نادي الاتحاد لا يعاني داخل الملعب، هو يعاني خارج الملعب بسبب الديون المالية”.

وتابع خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “جماهير الاتحاد تنصت لوعود الرئيس، وتنتظر الوفاء.. وأرى أن أنمار الحائلي لم يوفق في تصريحاته!”.

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