الاتحاد يفتح باب الرحيل في وجه بريجوفيتش

المواطن - محمد سمعه

أصبحت أيام اللاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش معدودة للغاية في نادي الاتحاد، في ظل وجود رغبة من اللاعب بمغادرة العميد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان موقع aksam التركي قال في وقت سابق إن بيشكتاش التركي يُعتبر الأقرب للتعاقد مع بريجوفيتش في حال رحل عن نادي الاتحاد.

ولم تُكلل تجربة بريجوفيتش مع الاتحاد بالنجاح، خاصة في ظل الأزمات التي مرت بها إدارة أنمار الحائلي رئيس النادي بالفترة الأخيرة.

وكان بريجوفيتش انضم لصفوف الفريق الاتحادي في يناير من عام 2019 قادمًا من صفوف نادي باوك اليوناني.

ونجح بريجوفيتش في إحراز 12 هدفًا لنادي الاتحاد خلال 26 مباراة.

وتداول رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للصربي بريجوفيتش في المطار أثناء مغادرته السعودية مؤخرًا متوجهًا إلى تركيا، ولم يكشف نادي الاتحاد أو اللاعب أي تفاصيل خاصة بهذا الشأن حتى الآن.

وبريجوفيتش ليس اللاعب الأول الذي يُغادر الاتحاد خلال الفترة الأخيرة، حيث غادر المدافع المغربي مروان دا كوستا السعودية، وطالب بفسخ تعاقده مع العميد لتأخر حصوله على مستحقاته المالية.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد هذا الموسم، حيث ودع مؤخرًا بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد خسارته ضد الفتح في دور الـ16، كما يحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تابعنا على تواصل معنا على