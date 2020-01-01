الاتحاد يُعاني دفاعيًا قبل مباراته ضد الفتح

المواطن - مروة نبيل

يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد على الصعيد الدفاعي قبل مباراته ضد الفتح اليوم، حيث استقبل أهدافًا كثيرة خلال مواجهاته الأخيرة.

الاتحاد يُعاني

واستقبلت شباك الاتحاد 8 أهداف خلال آخر 5 مباريات خاضها في بطولتي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، وتمكن من تحقيق الفوز في مواجهة واحدة فقط.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد الاتفاق والفيصلي بنتيجة 2/1، وسقط برباعية مقابل هدف أمام الفيحاء، وتعادل إيجابيًا مع الفتح، وذلك في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويعود فوز الاتحاد الوحيد في مبارياته الخمس الأخيرة إلى السابع من ديسمبر الماضي، حينما تغلب على الصفا برباعية مقابل هدف ضمن منافسات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

الاتحاد ضد الفتح

ويلعب الاتحاد ضد الفتح اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في جدة، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويدخل الفريقان مباراة الاتحاد ضد الفتح تحت شعار لا بديل عن الفوز، من أجل تهدئة الجماهير الغاضبة من تراجع النتائج هذا الموسم، ومنح اللاعبين دفعة معنوية لتقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة.

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