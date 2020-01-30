الاتفاق والوحدة لا يعرفان التعادل في الدور الثاني

المواطن - مروة نبيل

يسعى فرسان مكة لمواصلة تفوقهم في مباريات الاتفاق ضد الوحدة في الدور الثاني من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، خلال مواجهتهما المرتقبة اليوم.

الاتفاق ضد الوحدة

ويحتضن ملعب الأمير محمد بن فهد مباراة الاتفاق ضد الوحدة اليوم ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب الاتفاق ضد الوحدة 6 مباريات من قبل ضمن منافسات الدور الثاني، ولم تنته أي مواجهة بالتعادل، حيث نجح فرسان مكة في تحقيق الفوز 4 مرات وسجل 9 أهداف، فيما تمكن فارس الدهناء من الفوز مرتين وأحرز 8 أهداف.

وجاءت نتائج مواجهات الاتفاق ضد الوحدة في الدور الثاني كالتالي؛ فاز فرسان مكة بهدف في مارس 2009، وكرر فوزه في ديسمبر من العام ذاته بنتيجة 3/1، ثم خسر بثلاثية دون رد أمام فارس الدهناء مرتين في مارس 2011 وديسمبر 2012.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة فوزين متتاليين على الاتفاق في الدور الثاني من الدوري السعودي للمحترفين، حيث فاز بهدفين مقابل هدف في فبراير 2017، وبثلاثية مقابل هدف في أبريل 2019، وذلك وفقًا لإحصائية دوري بلس.

وقبل مباراة اليوم، يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة، فيما يحتل الوحدة المركز الرابع برصيد 27 نقطة.

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