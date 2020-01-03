الاتفاق يتألق هجوميًا في الشوط الثاني

المواطن - مروة نبيل

يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مستوى مميزًا هجوميًا خلال أحداث الشوط الثاني في مبارياته الأخيرة، وذلك قبل مواجهته ضد أُحد اليوم.

ويلعب الاتفاق ضد أُحد على استاد الأمير محمد بن فهد بمدينة الخُبر، ويطمح فارس الدهناء لاستغلال عالمي الأرض والجمهور وتحقيق الفوز، فيما يسعى الفريق الأُحدي لتحقيق مفاجأة والإطاحة بالفريق الاتفاقي.

وتحسن أداء الاتفاق كثيرًا في آخر 4 مباريات خاضها في جميع البطولات، وحقق 3 انتصارات وخسر مواجهة واحدة، واهتزت شباكه 3 مرات ونجح في تسجيل 6 أهداف، جاءت جميعها في الشوط الثاني.

وفاز الاتفاق على الفتح والتعاون بنتيجة 1/0، وخسر ضد الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتغلب على الطائي بهدفين لهدف في كأس خادم الحرمين الشريفين.

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