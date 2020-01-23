الاتفاق يتعاقد مع عبدالله السالم

المواطن - محمد سمعه

تعاقد نادي الاتفاق مع اللاعب عبدالله السالم نجم نادي النصر السابق، خلال فترة الانتقالات الشتوية، وذلك بعد حل أزمته مع النصر.

وذكر برنامج ” الدوري مع وليد” أن الاتفاق تعاقد مع اللاعب عبدالله السالم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان النصر قرر التخلي عن عبدالله السالم بقرار من المدرب روي فيتوريا، كما أشار السالم إلى أنه لم يستلم مكافأة تحقيق النصر لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، رغم أنه يستحقها، مشيدًا برئيس العالمي السابق سعود السويلم، مؤكدًا أنه أفضل رئيس تعامل معه.

وكشف السالم مؤخرًا تفاصيل أزمته قبل حلها حيث قال: “الخطابات بيني وبين لجنة الاحتراف توقفت ولا أعرف السبب، وأنا جالس في بيتي منذ 4 شهور ولا أعرف مصيري، هل أنا على ذمة نادٍ أو لاعب حر، مستقبلي متوقف”.

وتابع السالم: أتمنى أن يتم إيجاد حل حتى لا يضيع مستقبلي، وأثق في تدخل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة وياسر المسحل رئيس اتحاد القدم لحل الأزمة.

تابعنا على تواصل معنا على